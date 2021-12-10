Берлин, 10 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Левая парламентская группа в Германии добивается проведения реформы в области финансирования образовательных учреждений, требуя выделять больше средств для школ в социально неблагополучных районах и меньше — для экономически развитых регионов, сообщает 10 декабря немецкий журнал Spiegel.

«Успех в школе по-прежнему во многом зависит от социального происхождения», — заявила заместитель руководителя парламентской группыНиколь Гольке.

По её мнению, с введением социального индекса система распределения финансов станет более справедливой, и поддержка будет поступать туда, где имеются наибольшие проблемы.

В настоящее время более богатые федеральные земли Германии автоматически получают больше финансирования, однако Гольце считает, что «несправедливому распределению средств нужно положить конец».

Руководитель парламентской группы приводит в качестве примера такие федеральные земли, как Берлин и Бремен, которые уже работают с социальным индексом в своей зоне ответственности. Аналогичную модель она предлагает ввести для федеральных расходов на образование в остальных федеральных землях.