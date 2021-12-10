Вильнюс, , 16:18 — REGNUM Таможня Литвы отказалась оформлять декларацию на поставку запчастей для самолётов белорусского госмонополиста «Белавиа», находящегося под санкциями Евросоюза. Об этом проинформировал таможенный орган прибалтийской республики.

Самолет авиакомпании «Белавиа» KRISTIAN SAGIA

Embraer Aviation France направила для «Белавиа» оборудование для обслуживания гражданских самолётов на 154 тыс евро. Литовская таможня не получила подтверждения заключения сделки до 25 июня — то есть до вступления в действие санкций ЕС в отношении белорусского госпредприятия.

Ранее на эту тему: Минтранс Белоруссии: New York Times публикует нелепость о казусе Ryanair

Санкции в отношении «Белавиа» стали применяться после инцидента 23 мая — тогда спецслужбы Белоруссии принудили гражданский борт Ryanair, выполнявший рейс «Афины-Вильнюс», совершить экстренную посадку в Минске. Белорусские авиадиспетчеры сообщили лётчикам ирландской авиакомпании о «террористической угрозе» — якобы заложенной на борту бомбе. В минском аэропорту бомбу не обнаружили, однако арестовали двух пассажиров — основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его сожительницу, российскую гражданку Софию Сапегу.

По свидетельству белорусского авиадиспетчера — свидетеля инцидента, руководил спецоперацией офицер КГБ Белоруссии. Руководство Ryanair и политики ЕС расценили инцидент как «акт воздушного пиратства» и «государственный терроризм». Авиакомпаниям ЕС было рекомендовано не залетать в воздушное пространство Белоруссии, а «Белавиа» запрещено осуществлять полёты в ЕС. В декабре санкции в отношении белорусского госмонополиста, а также других белорусских предприятий были усилены пятым пакетом санкций ЕС.

Те новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии