Красногорск, 10 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Жители Подмосковья получат возможность самостоятельно выбрать и срубить ель к Новому году. Об этом 10 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталия Николаева ИА REGNUM Ель

Выбрать и срубить понравившееся дерево можно будет в двух лесных питомниках — Дмитровском и Сергиево-Посадском. Причем для этих целей предназначены только специально выращенные под рубку деревья на новогодних плантациях лесных питомников.

«Их стоимость вполне демократичная. Например, самый популярный размер от 1 метра до 1,5 метров будет стоить от 300 рублей. Двухметровую ель можно приобрести по цене от 800 рублей. А если вы любите миниатюрный формат и ограничены в месте установки ёлки, то деревце до метра можно купить всего за 200−250 рублей или взять хвойный лапник за 30 рублей за ветку», — рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.