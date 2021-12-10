Москва, , 17:52 — REGNUM Россия не может ничего предложить США в обмен на нерасширение НАТО в направлении Украины. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Украина — НАТО Crossed-flag-pins.com

«Если предположить, что Россия действительно требует от США гарантий нерасширения НАТО на восток и закрепления за Украиной нейтрального статуса или даже принадлежности её к сфере привилегированных интересов Москвы, то возникает закономерный вопрос: что тогда сама Россия смогла бы предложить Вашингтону или Брюсселю взаимен? Долгую дружбу?» Станислав Бышок

«Вычёркивание НАТО из всех официальных российских доктрин, где блок фигурирует как недружественный? Ссылки на то, что Украина «всегда» была частью российской сферы влияния, естественно, никого не впечатляют», — отметил эксперт.

«История с письменными гарантиями нерасширения НАТО — это ведь такая инерционная реакция на апокрифическую ситуацию с Горбачёвым, которому сначала были даны устные заверения в нерасширении в случае объединения Германии, а затем блок продолжил расширяться все равно», — подытожил Бышок.

Напомним, что в ходе переговоров в онлайн формате между президентами России и США обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.