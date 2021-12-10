Эксперт: России нечего предложить США в обмен на нерасширение НАТО
Москва, 10 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Россия не может ничего предложить США в обмен на нерасширение НАТО в направлении Украины. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«Вычёркивание НАТО из всех официальных российских доктрин, где блок фигурирует как недружественный? Ссылки на то, что Украина «всегда» была частью российской сферы влияния, естественно, никого не впечатляют», — отметил эксперт.
«История с письменными гарантиями нерасширения НАТО — это ведь такая инерционная реакция на апокрифическую ситуацию с Горбачёвым, которому сначала были даны устные заверения в нерасширении в случае объединения Германии, а затем блок продолжил расширяться все равно», — подытожил Бышок.
Напомним, что в ходе переговоров в онлайн формате между президентами России и США обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.