Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM В Ростовской области депутата Поляковского сельского поселения Неклиновского района от партии «Единая Россия» и директора нескольких детских санаторно-оздоровительных организаций исключат из партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Единая Россия» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ростовское региональное отделение «Единой России» считает инкриминируемые действия возмутительными, циничными и не совместимыми с членством в партии. В случае подтверждения факта незаконных действий Виталия Латышева при организации отдыха детей в оздоровительном центре «Орленок» он как руководитель должен понести полную ответственность», — цитирует ряд СМИ заявление.

ИА REGNUM напоминает, что в социальных сетях появились фотографии из особняка депутата Поляковского сельского поселения (Ростовская область) от партии «Единая Россия». Распространено также видео, на котором записан разговор с участием предполагаемого народного избранника об экономии на питании детей из детского лагеря.

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