Берлин, , 17:28 — REGNUM Перебои с поставками электронных компонентов, металлов или строительных материалов в настоящее время вызывают простои производства во многих немецких компаниях. Об этом сообщает 10 декабря немецкий журнал Spiegel со ссылкой на результаты исследования Institut der Deutschen Wirtschaft (IW).

В ноябре IW опросил более 2800 компаний, в которых работает не менее десяти сотрудников. Три четверти опрошенных компаний зафиксировали остановки производства из-за отсутствия предварительной продукции.

В то время как половина из них ожидает убытков до 10%, около 17% опрошенных компаний считает, что их производственные потери могут достичь 20%. «При этом около одного процента компаний в настоящее время производят менее половины от существующей нормы», — говорится в исследовании.

Среди причин, указанных авторами исследования, — невыполнение заказов в результате быстрого восстановления мировой экономики и сбоев в международной торговле товарами из-за закрытия портов, а также значительный рост спроса на рынке полупроводников.

Только ко второй половине 2022 года немецкие компании ожидают заметного улучшения ситуации.