Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Республиканец Джефф Дункан от штата Южная Каролина объединил более 150 однопартийцев, требующих отменить приказ президента США Джо Байдена о вакцинации от COVID-19 работников здравоохранения. Об этом 10 декабря сообщает Fox News.

Протест против вакцинации в США (сс) Felton Davis

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В соответствии с законом о пересмотре решений Конгресса (Congressional Review Act, CRA), конгрессмены планируют отменить государственный приказ. Если их резолюция будет одобрена, то она остановит действие приказа президента практически для всех медицинских работников.

Для принятия меры необходимо набрать большинство голосов в палате представителей и Сенате США.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая частная медицинская организация Нью-Йорка уволила около 1400 сотрудников, которые отказались делать прививку от COVID-19. Нью-Йорк оказался в эпицентре событий, связанных с государственными мандатами на вакцинацию и отказом граждан их выполнять. Ранее власти начали избавляться от невакцинированных учителей государственных школ, а Верховный суд США отверг иск преподавателей, которые заявили, что мандат на вакцинацию нарушает права человека.

Однако позже коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.