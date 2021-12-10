Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM В Петербурге расширили перечень категорий льготников, которые смогут воспользоваться услугами социального такси, оплатив поездку по сниженной стоимости. Об этом 10 декабря сообщил комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Водитель службы социального такси приехал забирать пассажира Александр Погожев © ИА REGNUM

Услуги проезда на социальном такси станут доступны для еще шести категорий граждан. Перечень таких льготников пополнят инвалиды по зрению II группы, которые нуждаются в опорах и тактильных тростях. К ним также добавятся несовершеннолетние дети-инвалиды, имеющие запись в индивидуальных программах реабилитации пометки об отсутствии личного контроля поведения, совершеннолетние и дети-инвалиды, нуждающиеся в радио — или химиотерапии для лечения онкологии. Наконец совершеннолетние и дети-инвалиды, которые страдают от хронической почечной недостаточности и нуждаются в терапии.

Для того, чтобы воспользоваться услугами такси представители льготных категорий для начала должны подать документы в МФЦ на получение услуги «Подтверждение права на социальное такси». После одобрения заказать такси можно будет по номеру (812) 576−03−00 или на сайте www.staxi.spb.ru.

В зависимости от категории инвалидности пассажира будет зависеть процент стоимости проезда (от 50% до 90%), который будет оплачен за счет городского бюджета. При наличии нескольких категорий инвалид вправе выбрать ту, по которой будет происходить оформление услуг.

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