Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Петербурге расширили перечень категорий льготников, которые смогут воспользоваться услугами социального такси, оплатив поездку по сниженной стоимости. Об этом 10 декабря сообщил комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель службы социального такси приехал забирать пассажира

Услуги проезда на социальном такси станут доступны для еще шести категорий граждан. Перечень таких льготников пополнят инвалиды по зрению II группы, которые нуждаются в опорах и тактильных тростях. К ним также добавятся несовершеннолетние дети-инвалиды, имеющие запись в индивидуальных программах реабилитации пометки об отсутствии личного контроля поведения, совершеннолетние и дети-инвалиды, нуждающиеся в радио — или химиотерапии для лечения онкологии. Наконец совершеннолетние и дети-инвалиды, которые страдают от хронической почечной недостаточности и нуждаются в терапии.

Для того, чтобы воспользоваться услугами такси представители льготных категорий для начала должны подать документы в МФЦ на получение услуги «Подтверждение права на социальное такси». После одобрения заказать такси можно будет по номеру (812) 576−03−00 или на сайте www.staxi.spb.ru.

В зависимости от категории инвалидности пассажира будет зависеть процент стоимости проезда (от 50% до 90%), который будет оплачен за счет городского бюджета. При наличии нескольких категорий инвалид вправе выбрать ту, по которой будет происходить оформление услуг.