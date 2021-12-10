Афины , , 16:11 — REGNUM Онлайн-платформа для записи на вакцинацию в Греции детей в возрасте 5−11 лет открывается в пятницу, 10 декабря, передает AMNA. Первая партия вакцин для детей этой возрастной группы будет получена 15 декабря.

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По словам профессора детских инфекционных болезней и члена Комитета экспертов по коронавирусу Ваны Папаевангелу, вакцинация в первую очередь защитит самих детей, в то же время сократив число случаев заболевания в школах и повысив уровень коллективного иммунитета в обществе в целом.

Она также назвала данные из США и Израиля о безопасности вакцин для детей этого возраста превосходными. В Соединенных Штатах, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, уже более пяти миллионов детей получили первую дозу, а 1,8 миллиона детей завершили вакцинацию. «Подчеркивается, что нет никаких признаков неожиданных побочных эффектов от введения вакцины детям 5−11 лет, а также не было зарегистрировано эпизодов миокардита-перикардита после вакцинации», — добавила Папаевангелу.