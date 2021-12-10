Берлин, , 17:24 — REGNUM Планируемое назначение председателя комитета по климату и энергии в Бундестаге имеет ожесточенное противодействие со стороны левых политиков и климатических активистов. Об этом сообщает 10 декабря немецкий журнал Spiegel.

По имеющимся данным, руководство парламентской группы «левых» желает занять единственное место в своем комитете с 67-летним бывшим председателем партии и членом Бундестага Клаусом Эрнстом. Решение будет принято на заседании парламентской группы на следующей неделе.

Тем не менее, климатические активисты и левоцентристские политики добиваются того, чтобы Эрнст не получил этот пост. Фанат Porsche и сторонник «Северного потока — 2» Эрнст уже несколько раз конфликтовал со своими товарищами, ответственными за защиту климата.

«В прошлом Клаус Эрнст неоднократно откровенно выступал против климатической политики и реализации программы левых», — отмечают экологи.

Климатические активисты также призвали «левых» взять на себя роль оппозиции с точки зрения климатической политики. По их мнению, в коалиции «зеленые» вряд ли смогут достичь своих целей в одиночку, и на них необходимо оказывать давление с социально-экологической стороны.

Партийные сотрудники, в свою очередь, заявили: «Клаус уже несколько раз демонстрировал незнание позиции нашей партии по климатической политике, в том числе публично». Если руководство фракции выберет его главой комитета, публичный спор неизбежен.