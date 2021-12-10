Ереван, 10 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Жители приграничного села Норабак Гехаркуникской области Армении опасаются близкого соседства позиций Вооружённых сил Азербайджана. Об этом 10 декабря рассказал агентству «Новости Армении» местный глава Вазген Асатрян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Позиции противника нам видны, есть позиции на расстоянии всего двух километров от нас. Есть горы, ущелья, которые не позволяют видеть их действия. Они спокойно могут спуститься по горам и неожиданно оказаться в деревне», — сказал Асатрян.

Он отметил, что село уже покинули две семьи, из опасений за свою безопасность, а ещё одна семья собирается уехать. В селе периодически слышат, как армянская и азербайджанская стороны ведут перестрелки.

Стоит отметить, что сегодня, 10 декабря Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле позиций. С армянской стороны есть погибший и раненые.