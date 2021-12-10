Чебоксары, 10 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор местному жителю, который избил подростка около баскетбольной площадки. Он получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Обвинение предъявлено 57-летнему чебоксарцу. Инцидент произошёл вечером 4 июля 2021 года во дворе рядом с баскетбольной площадкой. По данным следствия, между обвиняемым и группой подростков произошёл конфликт из-за того, что несовершеннолетние шумели и матерились.

Правоохранители установили, что во время ссоры злоумышленник ударил 17-летнего подростка несколько раз руками по туловищу и один раз ногой — по голове. Подростка госпитализировали с тяжёлой травмой.

Суд признал 57-летнего чебоксарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), назначив один год условного срока с годовым испытательным сроком. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре по ст. 111 УК РФ был осуждён 37-летний чебоксарец, получивший восемь лет колонии строгого режима. Причиной стало жестокое избиение сожительницы, которая скончалась от травм в больнице.

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