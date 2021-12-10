Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, 10 декабря, 2021, 16:09 — ИА Регнум. На Ямале в Красноселькупском районе задержали мужчину, который держал у себя в квартире беркута, занесённого в красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Пресс-служба УМВД России по ЯНАО Беркут в клетке

По словам задержанного, беркута он подобрал ещё птенцом, на природе. Держал много лет дома. Правоохранители застали уже взрослую птицу на цепи со сломанным крылом.

Действия владельца птицы попадают под ч.1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).

Птице оказали медпомощь, поместили в Верхне-Тазовский заповедник. А его владелец находится под подпиской о невыезде.