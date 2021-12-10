10 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что апелляционный суд Англии и Уэльса по запросу США разрешил экстрадицию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Оксана Переможенко, , 16:29 — REGNUM Апелляционный суд Англии и Уэльса по запросу США разрешил экстрадицию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 10 декабря сообщает Sky News.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что апелляция правительства США об экстрадиции основателя WikiLeaks была рассмотрена судом еще 27 и 28 ноября, а решение по ней было объявлено только сегодня. Также сообщается, что защита Ассанжа пообещала обжаловать это решение суда в кратчайшие сроки.

Читайте также: Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое Издание». Многие отметили, что принятое в отношении Ассанжа решение фактически приравнивается к вынесению ему смертного приговора.

«К сожалению, он больше никогда не увидит свободу. За то, что говорил и писал правду о проделках власти в США и ЕС», — написал Ioann.

«Смертный приговор», — добавил Vyacheslav.

«Ну он ведь не «великий» Навальный», — с сарказмом отреагировал DJ Antonio.

«В Россию надо было тикать (бежать — О. П.), вот Сноуден поумней был. Теперь у него все хорошо», — написал Pav Br.

Эдвард Сноуден (сс) Sara Arnald

«Кому нужна правда?» — задался вопросом ЛГ.

«Вот истинная цена демократии — [закон], как дышло…» — прокомментировала Talina.

«Сноуден потому и не рыпается, свобода — она же повсюду, где есть договор с США по экстрадиции!» — с сарказмом отметил IU.

«Подумаешь, какой-то там Ассанж? Это же не милый сердцу каждого украинца Саакашвили («героический победитель самого Путина») и не выдающийся 3D-визуализатор Навальный…» — написал не без сарказма Сергей.

«Омерзительное действо. Похороны демократии на планете», — пишет Любовь.

«Ещё 6 августа 1945 года (атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — О. П.) стало всё понятно про демократию (которая рука об руку со свободой). Но… Кока-Кола… такая вкусная, что ради неё можно забыть любое преступление», — отметил Сергей.

Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства Snapperjack

«И вот от этих ублюдков еще все должны лекции выслушивать. О правах, о ценностях, о свободе слова…» — задумался Михаил М.

«Журналиста, который разоблачил военные преступления британских и американских военных в Афганистане и Ираке, по сути, сегодня приговорили к смерти. Ассанж не нарушил никакого закона, но военные преступники, которых он разоблачил, приговорили его к смерти руками своих «чертей в судейских мантиях». Сегодняшнее решение — это несмываемое пятно позора на британском правосудии и полный крах сильно разрекламированного мифа о соблюдении прав человека в США и Британии», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.