Париж, , 16:09 — REGNUM Встреча в «нормандском» формате в назревшей ситуации весьма нужна, сообщил 10 декабря журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг. Своё видение ситуации на Украине и вокруг неё он изложил по итогам встречи в Париже с французскими министрами обороны и иностранных дел.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что на границе с Украиной Россия создаёт «большую напряжённость», концентрируя силы, что «подрывает безопасность в Европе», генсек НАТО высказал требования к Москве: «соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины» и «обеспечить деэскалацию».

После этого он назвал необходимостью найти «дипломатические и политическое решение» этой создавшейся «напряжённости».

В этой связи он положительно оценил прошедший 7 декабря российско-американский саммит, а затем сказал, что приветствует «усилия по проведению встречи в «нормандском формате», диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряжённость особенно высока».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин не планирует приглашать Байдена в «нормандский формат»