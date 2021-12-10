Красногорск, 10 декабря 2021, 16:10 — REGNUM С 15 декабря в лесах Подмосковья начинает действовать операция «Елочка». Об этом 10 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.
Задача операции — обеспечить охрану хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок. В мероприятиях по охране деревьев будут принимать участие представители органов местного самоуправления, силовых структур и общественности.
«В лесах Подмосковья усиливается лесная охрана. Уже определен перечень лесных участков, подлежащих осмотру, выбраны маршруты патрулирования для предотвращения, выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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