Афины , 10 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в пятницу подчеркнул огромную важность расширения участия женщин на рынке труда и в политике. Об этом он заявил на презентации Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2021−2025 годы 10 декабря.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Премьер-министр сказал, что это всеобъемлющий план, подкрепленный финансовыми инструментами, которые позволят решить проблемы общества, начиная с насилия в отношении женщин.

Мицотакис описал движение #MeToo как «революцию в повышении осведомленности» и подчеркнул, что расширение участия женщин на рынке труда является моральным обязательством государства и оказывает влияние на его развитие.

Премьер-министр также подчеркнул, что в стране «должны добиться равного участия мужчин и женщин в таких обязанностях, как воспитание детей». Он упомянул о тенденции работать на дому и о том, работает ли это на женщин или против них. «Каждый мужчина или женщина должны претендовать на свое профессиональное развитие независимо от пола», — сказал Мицотакис и отметил, что участие женщин на самых высоких уровнях делового и политического представительства является низким не только в Греции, но и в Европе.

«Процент женщин в парламенте отчаянно низок. У нас есть женщины в избирательных бюллетенях, но за них не голосует электорат, за них не голосуют женщины, которые составляют 50% электората», — отметил премьер-министр.