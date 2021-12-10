Берлин, , 16:23 — REGNUM Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в Германии рекомендовала с 13 декабря начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает немецкое агентство DW.

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Уточняется, что рекомендация комиссии касается детей с ранее выявленными заболеваниями, однако по индивидуальному запросу здоровые дети также могут быть вакцинированы после соответствующей медицинской консультации.

Рекомендации по вакцинации также применимы к детям, вокруг которых находятся люди, подверженные риску серьезного течения болезни.

Когда в мае ЕС одобрил вакцинацию детей в возрасте от 12 лет и старше, STIKO первоначально рекомендовала делать прививки только подросткам с установленными заболеваниями. Рекомендация для всех детей в возрасте от 12 лет не применялась до августа.

В своем заявлении STIKO указывает, что заболеваемость среди детей в возрасте от 5 до 11 лет очень высока, поэтому следует предположить, что большая часть этой возрастной группы заразится в среднесрочной перспективе. Большинство случаев инфецирования протекает бессимптомно, и риск серьезного заболевания коронавирусом для здоровых детей невелик.