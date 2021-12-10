Берлин, , 16:17 — REGNUM Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках первой заграничной поездки 10 декабря посетит Париж и Брюссель, где проведёт переговоры с лидерами Франции и Европейского союза о целому ряду вопросов.

В условиях, когда блок из 27 членов сталкивается с растущей напряженностью на российско-украинской границе, переговорами о возобновлении ядерной сделки с Ираном, а также разногласиями по трубопроводу «Северный поток — 2» и неоднозначными отношениями с Китаем, Шольц намерен выработать единую стратегию ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Новоиспеченный канцлер Германии сначала отправится в Париж для рабочей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что Шольца примут с воинскими почестями, а затем состоится рабочий обед. Во второй половине дня лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию

«Помимо решения длинного списка вопросов и неотложных задач, в ходе поездки представится возможность для Макрона и Шольца лучше узнать друг друга», — заявила корреспондент DW в Брюсселе Барбара Везель.

После переговоров в Париже Шольц отправится в Брюссель для проведения встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Переговоры проходят в преддверии саммита лидеров ЕС, запланированного на следующую неделю.

Вечером Шольц встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения вопросов безопасности.