Кострома, 10 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Костромской области перед Новым годом временно смягчат ограничения по посещению торговых центров, непродовольственных магазинов и кафе. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева Проверка кода

В будние дни 8 до 14 часов попасть в ТЦ и магазины можно будет без QR-кодов. Правило будет действовать с 13 по 31 декабря. Исключением являются выходные дни.

В кафе и ресторанах на этот же период снимаются ограничения по проведению свадеб, поминок и банкетов. Ранее собрать на семейное торжество можно было максимум 30 человек, на корпоратив — 10 человек. До конца года численность людей на таких мероприятиях может быть любой.

После 31 декабря наличие кода или медотвода с отрицательным ПЦР-тестом в общественных местах вновь станет обязательным, ограничения в общепите также вступят в силу. Ожидается, что действовать меры будут до 1 февраля 2022 года.