Афины , 10 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Двое из трех жителей Греции считают коррупцию очень важной проблемой и полагают, что она редко наказывается. Такой вывод следует из опроса общественного мнения, проведенного Национальным управлением по обеспечению прозрачности (NTA), результаты опроса были представлены на Первом Форуме добросовестности 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В общей сложности 87% опрошенных заявили, что наиболее вероятными секторами, связанными с коррупцией, являются государственные закупки (62%), политическая система (59%) и средства массовой информации (48%). За ними следовали администрации муниципалитетов и регионов (39%), система правосудия (21%), предоставление медицинских услуг в Национальной системе здравоохранения (18%), лицензирование строительства (14%).

Число людей, назвавших проблему коррупции «очень важной», составило 67%, в то время как 30% назвали ее «довольно значительной». 87% опрошенных считают, что коррупция редко наказывается или никогда не наказывается, еще 10% думают, что наказывается она очень часто/часто, а остальные 3% выбрали вариант «Не знаю/Нет ответа».

На вопрос «Что помешало бы вам сообщать о коррупции?» люди ответили следующим образом: «Нет защиты для осведомителей» (50%), «Трудно доказать, что произошло» (22%), «Я боюсь последствий» (17%), «Это не имело бы значения» (6%), «Все знают об этих делах, и никто ничего не делает» (6%).

В опросе приняли участие 777 человек, он проходил в период с 11 сентября по 30 ноября 2021 года.