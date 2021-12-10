Мурманск, , 16:03 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области жертвами коронавируса стали семь человек, всего от инфекции в регионе скончались 2626 пациентов, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, 9 декабря в Заполярье коронавирус был выявлен у 154 человек, 61 из которых — житель областного центра, 29 — Кандалакшского района. Всего на лечении находятся 15 907 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки коронавирус выявили у 30 873 человек.