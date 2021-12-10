10 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 16:28 — REGNUM В Южной Корее обсудили нелепую смерть на дороге.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 9 декабря около 22:00 по местному времени мужчина в возрасте старше 30 лет попытался остановить такси в одном из районов Сеула. Однако таксист отказался взять пассажира и начал уезжать, несмотря на то, что мужчина продолжал держать ручку двери.

Пытаясь поймать такси, мужчина упал на дорогу, и в результате был сбит следовавшим за такси внедорожником. От полученных травм пострадавший скончался.

Позднее водитель внедорожника сообщил правоохранительным органам о том, что не заметил жертву ДТП, а таксист признался в том, что видел, как мужчина не отпускает дверную ручку, и продолжил движение.

Все участники инцидента задержаны, ведётся следствие.

«Не надо было выходить на середину дороги!» — отмечает dan6***.

«Грустный трагичный случай. Может, он был пьян?» — предполагает work***.

«Лучше заканчивать посиделки в питейных заведениях до того, как закроется метро. Это дешевле, и вероятность попасть в ДТП мала», — пишет oh95***.

Такси в Сеуле (сс) anokarina

«Нас там не было, поэтому сложно судить, кто прав, а кто виноват», — отмечает jks8***.

«Алкоголизм в нашей стране — преступление», — утверждает gira***.

«Беспилотные такси — единственное решение в подобных ситуациях. Поскорее бы их уже коммерциализировали», — желает aa_h***.

«Может, этот человек хотел покончить жизнь самоубийством?» — спрашивает rlad***.

«Нужно арестовать таксиста! В Японии нет ничего подобного! Южнокорейские таксисты, берите пример с японцев!» — советует jung***.

«Зачем нужно было идти к автомобилю? Почему нельзя было вызвать машину через приложение и подождать, пока она приедет?» — интересуется soos***.

Полиция. Южная Корея MasDom

«Надеюсь, все любители выпить извлекут из этой трагедии урок», — надеется psj1***.

«Интересно, как будут судить таксиста и водителя внедорожника?» — вопрошает omar***.

«Шататься по дороге в состоянии алкогольного опьянения — настоящее преступление!» — пишет wnsr***.

«Водитель, что ехал сзади, по всей видимости, «залипал» в телефоне», — предполагает my38***.