Москва, 10 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Для борьбы с ростом инфляции в РФ манипуляций Банка России с ключевой ставкой «абсолютно недостаточно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил профессор, завкафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Кроме того, он объяснил, что ситуация в мировой экономике не будет способствовать снижению инфляции в РФ.

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«США инфляция выгодна, чтобы облегчить бремя выплат по госдолгу. Китаю выгодна, чтобы не свалиться в дефляционную депрессию. ЕС наверняка продолжит эмиссию в целях поддержки экономики и социального сектора. А Россия будет обречена впитывать мировую инфляцию, если не возведет действенные внешнеэкономические барьеры», — сказал Толкачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Толкачев объяснил, можно ли оградить экономику РФ от импортируемой инфляции.