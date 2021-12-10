Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 0,81%, вернувшись в зону выше $75в за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтехранилище Nigel Chadwick

«9 декабря во второй половине дня нефть Brent отступала от максимумов, уйдя ниже $75 за баррель, но сегодня с утра покупки возобновились.

Трейдеры нащупывают границы нового бокового диапазона, в котором нефть, вероятно, пробудет до конца декабря.

Технически этот диапазон, если не появится новых факторов, способных резко изменить настрой на рынке энергоносителей, вероятно, будет находиться между отметками $73 и $76 за баррель.

Над рынком продолжают довлеть ожидания дальнейшего сокращения транспортной активности из-за роста заболеваемости COVID-19.

В то же время высокие цены на газ на европейском спотовом рынке, остающиеся выше $1200 за тысячу кубометров, продолжают оказывать поддержку спросу на нефть как альтернативный энергоноситель.

В целом сейчас игроки рынка нефти будут пристально следить за данными по инфляции в США и решениями ФРС», — пояснил эксперт.

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