Афины , , 15:58 — REGNUM Несмотря на экспоненциальный рост числа зараженным штаммом «Омикрон» в Южной Африке, за ними, по-видимому, не следует соответствующего роста смертности. Об этом заявил в Греции профессор эпидемиологии и член комитета экспертов по пандемии коронавируса Гикас Майоркинис на брифинге 9 декабря.

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Он отметил, что время «покажет влияние «Омикрона» на страны с более высокими показателями вакцинации, как в Великобритании, где «Омикрон» удваивается примерно каждые 2−3 дня».

Майоркинис сказал, что подтвержденные новые случаи заражения коронавирусом на этой неделе снизились на 11%, при незначительном росте смертности на 3%. Он отметил, что наблюдается определенная тенденция к стабилизации числа госпитализаций: хотя число пациентов в отделениях интенсивной терапии резко возросло на 8%, число новых госпитализаций сократилось на 8%. Соотношение приема и выписки составляет почти 1:3, сказал он.