Газа, Палестина, 10 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Движение ХАМАС призвало палестинцев к продолжению войны против Израиля. С таким заявлением, как сообщает информационное агентство Quds, выступил один из лидеров организации Махмуд аз-Захар на митинге, посвящённом 31-й годовщине с момента основания ХАМАС.

ХАМАС

В марше приняли участие десятки тысяч сторонников группировки и жителей сектора Газа. Со слов аз-Захара, конечная цель ХАМАС — продолжение военной операции «Щит Иерусалима».

«Нормализация отношений с оккупантами — это предательство человечности, и мы не оставим наших заключенных в тюрьмах, ни при каких обстоятельствах и ни за какую цену. Лозунг этой борьбы — это «Щит Иерусалима». И это щит, который мы несем», — заявил он.

Ранее в ХАМАС заявили, что внимательно наблюдают за ростом эскалации в Иерусалиме.