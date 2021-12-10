Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 10 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Непризнанный ООН верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт пытается изощренным способом протолкнуть закон, который запретил бы сербам развенчивать ложь о «геноциде в Сребренице» и подчеркивать заслуги своих героев, таких, как Ратко Младич, потому что он является одним из гаагских осужденных. Такое мнение ИА REGNUM высказал 10 декабря журналист из Республики Сербской Желько Чаич.

Pereslavtsev Карта Республики Сербской

Напомним, что ранее Шмидт заявил о том, что он готов отменить спорный закон его предшественника Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», если парламент Боснии и Герцеговины примет собственный закон, который запретил бы «использование определенных форм языка ненависти, включая отрицание любого геноцида и героизацию осужденных военных преступников».

С другой стороны, отметил эксперт, представители всех других народов могли бы оспаривать и игнорировать сербские жертвы, так как их палачей до сих пор не осудил ни один суд.

«Кристиан Шмидт пытается учить нас демократии, используя более хитрый способ, чем его предшественник Валентин Инцко. Сербский народ с помощью России не должен отказываться от своей борьбы против признания Кристиана Шмидта в роли верховного представителя. Любой компромисс здесь был бы поражением. Речь идет о принципиальной позиции, которая не только определит положение сербов как народа, но и повлияет на будущее Республики Сербской. В наше время нужно принимать многие трудные решения, но все они должны быть обоснованы на четких принципах, если мы хотим добра Республике Сербской», — отметил Чаич.