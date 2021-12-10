Москва, 10 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 10 декабря, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже теряет 0,48%, отступая до 73,33 рубля. Евро падает на 0,72%, скатываясь до 82,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

elenstudio Деньги

«Укрепление рубля носит локальный характер, мало гармонирующий с общемировым трендом бегства в качество. Просто, на фоне почти неизбежного повышения ставки ЦБ РФ до 8,5% рубль нарочито перепродан.

В то же время уверенность мировых рынков в том, что ФРС США ускорит темпы сворачивания программы выкупа активов и не позднее следующего лета начнет повышать ключевую ставку, продолжает укрепляться.

Ситуация с занятостью регулятора вполне устраивает, а вот темпы инфляции беспокоят. В ближайшие дни публикация новых данных по росту цен в США будет особенно активно отыгрываться рынками.

Кроме того, вызывает опасения участников рынка продолжающееся развитие долгового кризиса в строительном секторе Китая. В свете приближения выходных, вероятно, рубль даже несколько ослабеет к закрытию от текущих значений», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль тестирует зону 73,30, несмотря на крепкий доллар