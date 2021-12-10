Липецк, , 15:53 — REGNUM Липецкие экологи приняли участие в совещании, посвященном вопросам оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон. Рабочую встречу в режиме видеоконференции провел первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Дон Липецкаяобласть.рф

На федеральном уровне была разработана дорожная карта по восстановлению реки Дон. Липецкая область стала одним из девяти регионов, включенных в государственную программу по расчистке пятой по протяженности реки Европы. Федеральное финансирование в размере 65 млн рублей позволит в 2022 году начать расчистку одного из его притоков — реки Сосна в Измалковском и Долгоруковском районах. Липецкая область на 2022 год является одним из лидеров в ЦФО по финансированию в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов».

Улучшить экологическую обстановку, создать комфортные условия для жизни населения призван национальный проект «Экология», который реализуется в России с 2019 года. Одна из целей проекта — сохранение уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек.

В 2021 году в Липецкой области продолжены работы по расчистке протоки реки Воронеж в Добровском районе, протяженность расчистки составила 2,7 км. Кроме того, проводился капитальный ремонт на трех гидротехнических сооружениях в селах Ярославы Данковского района, Большие Избищи Лебедянского района, Пашково Усманского района. Начата расчистка реки Красивая Меча в селе Троекурово Лебедянского района протяженностью четыре километра.

«Восстановление и сохранение озер, прудов и рек в экологически благоприятном состоянии является одним из приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса региона», — подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также в рамках реализации федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» проходит ежегодная Всероссийская акция «Вода России» по очистке от мусора берегов водных объектов. За 10 месяцев 2021 года в ней приняли участие более 8,8 тыс. жителей Липецкой области, включая волонтеров, представителей власти и общественности. Они привели в порядок 485 км береговых полос водных объектов региона, собрали и вывезли 1757 кубических метров мусора. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года за аналогичный период: 4078 человек, 295 км береговых полос и 3,5 тыс. мешков мусора.