Баку, , 15:51 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 1109 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 10 532 тестов. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 602 137 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 573 034 человек, в том числе 1946 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 21 048 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8055 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1315 выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в результате 11 799 тестов. Выздоровевшими медики признали 1850 человека. Скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19.