Москва, , 15:51 — REGNUM Вопросы контроля частных арендодателей, сдающих свободное жилье в найм, в последнее время поднимаются все чаще и острее, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Сдаётся в аренду Ольга Ларина © ИА REGNUM

«С точки зрения российского налогового законодательства, денежные средства, получаемые собственником от арендатора, являются одним из видов доходов, подлежащих обязательному налогообложению, то есть с получаемой суммы (за вычетом расходов) владелец имущества должен уплачиваться налоги в бюджет государства.

Неважно, единственный это источник дохода гражданина, или один из нескольких, большой или маленький. Также для возникновения обязательства по уплате налогов не имеет значения ни возраст, ни социальный статус налогоплательщика.

Как физическое лицо, арендодатель должен отчислять 13% от получаемого дохода (если годовой доход больше 5 млн рублей, то ставка 15%), если зарегистрирован как ИП, может применить УСН и ставку 6%, если самозанятый с годовым доходом до 2,4 млн рублей, то ставка составит 4% (если арендатор физическое лицо) или 6% (если арендатор юридическое лицо).

В первых двух случаях обязательно подавать декларацию, в последнем она не требуется. Практика уплаты таких налогов гражданами России носит пока нестабильный характер, немногие владельцы готовы самостоятельно заявлять и декларировать арендный доход.

Это может быть связано с нежеланием «ни за что» отдавать «свои» деньги еще «куда-то», с тем фактом, что сдачей в аренду компенсируют полностью или частично высокие платежи по ипотеке, при уплате налога собственнику придется повышать арендную плату.

В свою очередь это сократит количество желающих снять за более дорого обычное жилье, да и просто из-за дополнительной бумажной и не только волокиты, связанной с посещением налоговой службы и заполнением непонятных документов. Объяснений может быть множество.

В цивилизованном мире такие налоги, чаще всего, оплачиваются спокойнее и являются само собой разумеющимися. Правда, и ставки по ипотеке в цивилизованном мире тоже существенно ниже, а доходы основного работающего населения, как правило, растут. Но тем не менее, закон есть закон.

Система ГИС, разработанная на основании законопроекта Минстроя РФ, который будет обязывать всех собственников регистрировать договор аренды в течение 30 дней с даты заключения такового и платить налог, призвана обеспечить более четкий контроль и ответственность. Полностью разработать систему предполагается к весне 2022 года.

Вместе с этим, Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнится статьями о штрафах для «недобросовестных арендодателей», которые либо не внесли информацию в систему, либо внесли ее с искажениями.

Пока эти суммы для физлиц будут составлять от 500 рублей до 5 000 рублей, для юридических — от 5 000 рублей до 50 000 рублей.

Из более ранних гражданских норм продолжает действовать положение, что обязательной регистрации в Росреестре подлежат договоры аренды, заключаемые сроком на год и более (при максимальном сроке аренды до 5 лет), что также налагает дополнительную ответственность», — пояснила эксперт по недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минстрое РФ предложили штрафовать за бесконтрольную сдачу жилья в аренду. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что платформа по учету арендного жилья готова и проходит апробацию.

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