Афины , , 15:51 — REGNUM Показатели пандемии в Греции демонстрируют тенденцию к снижению вторую неделю подряд, но осторожность не следует ослаблять, заявила профессор педиатрии, член комитета экспертов по пандемии коронавируса Вана Папаевангелу на брифинге 9 декабря.

Греция Xinhuanet.com

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Папаевангелу отметила, что Национальная система здравоохранения продолжает испытывать давление. Количество обычных коек для ковид-пациентов достигло 67% по всей стране, а количество мест в специализированных отделениях интенсивной терапии — 80%.

Специалист призвала людей сделать бустерную прививку, особенно тех, кому за 50, и заявила, что Национальная организация по лекарственным средствам не получала никаких сообщений о серьезных последствиях третьей дозы в Греции.

Она также отметила, что платформа для записи на вакцинацию детей в возрасте 5−11 лет откроется в пятницу, 10 декабря.