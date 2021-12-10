Германия, 10 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем четвёртого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Винтерберге. Об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Третьяков по сумме двух попыток показал результат 1 минута 51,05 секунды. Для него эта победа стала 22-й на этапах Кубка мира.

Вторым стал немецкий спортсмен Аксель Юнг, отставание которого составило 0,29 секунды. Замкнул тройку ещё один представитель Германии Кристофер Гротхер (+0,59).

Третьяков является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призёром Олимпиады (2010), а также чемпионом мира (2013) и двукратным победителем Кубка мира (2008/09, 2018/19).

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