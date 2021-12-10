Лондон, 10 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Постыдное решение вынес апелляционный суд Англии и Уэльса, позволив выдать основателя сайта WikiLeaksДжулиана Ассанжа властям США. Об этом заявила директор британского бюро организации «Репортёры без границ» Ребекка Винсент.

Ministerio de Cultura de la Nación Argentina Джулиан Ассанж

Для столь постыдного события, написала Винсент в Twitter, возможны тревожные последствия, связанные не только с психическим здоровьем Ассанжа. Это угрожает журналистике и свободе прессы во всём мире.

«Amnesty International назвала это постановление «пародией на правосудие», — отмечает издание The Guardian.

Директор отделения этой правозащитной организации в Европе Нильс Муйжниекс заявил, что апелляционный суд решил принять «глубоко несовершенные» дипломатические заверения США в том, что Ассанжа не поместят в одиночную камеру в тюрьме строгого режима.

Если Ассанж окажется в США, но может не только предстать перед судом из-за обвинений в шпионаже. Возникнет угроза серьёзных нарушений прав из-за условий содержания под стражей, которые могут быть приравнены к пыткам или иному жестокому обращению, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил обращение США, разрешив выдать Ассанжа из Великобритании.

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