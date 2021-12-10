Amnesty International: решение о выдаче Ассанжа — пародия на правосудие
Лондон, 10 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Постыдное решение вынес апелляционный суд Англии и Уэльса, позволив выдать основателя сайта WikiLeaksДжулиана Ассанжа властям США. Об этом заявила директор британского бюро организации «Репортёры без границ» Ребекка Винсент.
Для столь постыдного события, написала Винсент в Twitter, возможны тревожные последствия, связанные не только с психическим здоровьем Ассанжа. Это угрожает журналистике и свободе прессы во всём мире.
«Amnesty International назвала это постановление «пародией на правосудие», — отмечает издание The Guardian.
Директор отделения этой правозащитной организации в Европе Нильс Муйжниекс заявил, что апелляционный суд решил принять «глубоко несовершенные» дипломатические заверения США в том, что Ассанжа не поместят в одиночную камеру в тюрьме строгого режима.
Если Ассанж окажется в США, но может не только предстать перед судом из-за обвинений в шпионаже. Возникнет угроза серьёзных нарушений прав из-за условий содержания под стражей, которые могут быть приравнены к пыткам или иному жестокому обращению, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил обращение США, разрешив выдать Ассанжа из Великобритании.
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