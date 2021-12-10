Кишинёв, 10 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС) проводит «самую антисоциальную политику за последние десять лет». Об этом 10 декабря заявил депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя на брифинге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Они обманули пенсионеров, учителей, врачей. Они лишили нормальных пособий матерей, обвинив их в том, что у них слишком большой декретный отпуск! Они плюнули в лицо неимущим! И мы убеждены, что граждане ответят им тем же!», — сказал Цырдя.

Он отметил, что президент Майя Санду на выборы шла с обещанием повысить пенсии на 2 тыс. леев (около $110), сократить расходы аппарата президента и найти средства на поддержку фермеров. В реальности индексацию пенсий сделали один раз год вместо, двух, а единовременные выплаты пенсионерам отменили.

«У судей средняя пенсия вырастет на 3462 лея, у прокуроров — на 2049 леев, у министров — на 1618 леев. А у остальных граждан — на 667 леев. Вот и вся солидарность ПДС. Они просто обманули пенсионеров, обрекли их на нищету», — заявил Цырдя.

Стоит отметить, что в проекте бюджета Молдавии на 2022 год, который внесла на рассмотрение в парламент ПДС, предусмотрено повышение расходов на администрацию президента и снижение затрат на образование. Также в республике планируется повысить пенсионный возраст.