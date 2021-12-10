Москва, , 15:47 — REGNUM Для того, чтобы защититься от глобального катаклизма в виде роста мировой инфляции, РФ нужно радикально пересмотреть свою внешнеэкономическую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил профессор, завкафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Инфляция © ИА REGNUM

«Пока Россия беззащитна против импортируемой инфляции по всем каналам, — сказал Толкачев. — Защита от этого глобального катаклизма возможна только на пути радикального пересмотра всей внешнеэкономической политики — отказа от полной конвертируемости рубля, ограничения экспортно-импортных операций. И правительство уже вынужденно проводит элементы такой политики, когда ограничивает квоты на вывоз пшеницы или минеральных удобрений, но пока эти инструменты включаются в пожарном, несистемном порядке. Даже в случае перехода к системности всё равно полностью оградить экономику от импортируемой инфляции не получится, но заметно снизить ее уровень и негативные последствия возможно!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цены в РФ будут расти даже в условиях стабильного валютного курса.

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