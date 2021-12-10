Афины , , 15:45 — REGNUM Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис подал рапорт прокурору Верховного суда, в котором обвинил главу Всегреческой федерации персонала государственных больниц (POEDHN) Михалиса Яннакоса в «преступных действиях». Об этом сообщает AMNA 9 декабря. В докладе говорится о заявлении главы профсоюза о том, что койки в отделении интенсивной терапии были зарезервированы для «важных персон» и не предоставлялись любым пациентам, только избранным.

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Согласно сообщению министерства, отчет был подан против Яннакоса «и всех лиц, ответственных за распространение фальшивых и клеветнических новостей о так называемом существовании коек интенсивной терапии, которые предназначены для избранных лиц и недоступны для пациентов».

Кроме того, в сообщении добавлено: «любой, кто распространяет фальшивые новости, будет привлечен к ответственности, поскольку они провокационно клевещут на врачей, медсестер и персонал службы скорой помощи, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией».

Утверждения Яннакоса о том, что отделения интенсивной терапии «намеренно оставались вакантными», которые были гневно опровергнуты Плеврисом, также побудили прокуратуру суда первой инстанции провести расследование, глава которого Сотирия Папагеоргакопулу распорядилась включить эту информацию в расследование сообщений о том, что ковид-пациенты были интубированы, не находясь в отделении интенсивной терапии.

Яннакос предположил, что 47 из 647 отделений интенсивной терапии в стране для пациентов с COVID-19 были оставлены вакантными «для того, чтобы при необходимости быть предоставленными известным пациентам», в то время как 114 пациентов были интубированы без поступления в отделение интенсивной терапии.