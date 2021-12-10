Уфа, , 15:47 — REGNUM Экспорт товаров из Башкирии за девять месяцев текущего года составил 3,63 млрд долларов. Об этом 10 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, это на 906 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Больше всего товаров мы поставляем в Китай, Нидерланды, Германию, Турцию, Белоруссию и Великобританию. В этом году у нас появились новые партнёры — Сальвадор, Сенегал, Албания, Новая Зеландия, Парагвай, Ангола, Гана», — сообщил глава региона.

Хабиров также сообщил, что руководство Башкирии сделало упор на развитие несырьевого неэнергетического сегмента. В 2021 году Башкирия увеличила эту долю на 40%.

«Наш несырьевой экспорт в основном — это механическое оборудование и техника, компьютеры, синтетический каучук, древесно-стружечные плиты, подсолнечное масло, монокарбоновые кислоты. Впервые с этого года мы начали экспортировать рис, изделия легкой промышленности, индукционные и диэлектрические печи», — пояснил глава республики, отметив, что в регионе есть огромный экспортный потенциал, в связи с этим руководство региона продолжит укреплять сотрудничество с другими странами, а также совершенствовать нефинансовые и финансовые меры поддержки экспортеров.