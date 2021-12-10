Лос-Анджелес, США, 7 марта, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Актриса Бри Ларсон, исполнившая главную роль в кинокомиксе «Капитан Марвел», снимется в шпионской драме про ЦРУ. Об этом 6 марта сообщил портал Collider.

Отмечается, что Ларсон также выступит в качестве продюсера проекта. Согласно имеющейся информации, картина будет представлять собой «провокационный и современный взгляд на путь молодой женщины в ЦРУ, показанный через призму ее самых близких отношений». В основу фильма лягут мемуары бывшего сотрудника организации Амариллиса Фокса «Жизнь под прикрытием: взросление в ЦРУ».

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Напомним, в 2016 году Бри Ларсон получила «Оскар» за роль Джой Ньюсом в фильме «Комната». 8 марта 2019 года в России пройдет премьера кинокомикса «Капитан Марвел».