Абуджа, 10 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Не менее девяти человек убили боевики в мечети в центральной части Нигерии. Об этом 10 декабря сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя полиции штата Нигер Балу Курьяса.

Нигерия

Как рассказал представитель полиции, 8 декабря группа вооруженных неизвестных совершила нападение на деревню Баре.

«Боевики открыли огонь по мечети, убив девять человек, еще несколько получили ранения», — сказал Курьяса.

При этом отмечается, что в район были направлены дополнительные силы правоохранителей для поисков боевиков. Также указывается, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие армии Нигерии освободили двадцать полицейских, ранее захваченных боевиками в ходе нападения на полицейский участок в штате Йобе