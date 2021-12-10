Москва, 10 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Рост общемировой инфляции доказал, что нельзя безнаказанно печатать триллионы долларов при нерастущей экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил профессор, завкафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев

Инфляция

«До поры до времени аж целых 12 лет с 2009 года эту чудовищную эмиссию абсорбировал фондовый рынок, курсы акций компаний взлетели до небес, фондовый пузырь надулся до неимоверных размеров. Раздуваться дальше за счет эмиссионных денег у него уже нет мочи! — сказал Толкачев. — Потому весь безумный поток пустых бумажек ФРС США и центральных банков ЕС, Японии, Китая полился на товарные рынки. Зачинателем этого инфляционного цунами стали биржевые рынки сельхозпродукции. Там в силу отлаженности биржевых технологий удобнее раздувать пузыри — стандартизированные срочные контракты, фьючерсы — такой же спекулятивный инструмент, как и акции компаний. Поэтому на рынках пшеницы, растительного масла и прочих биржевых сельхозтоваров стали резко расти цены еще в начале 2021 года».

Российские поставщики, как пояснил экономист, разумеется, увеличили свой экспорт, оголили внутренний рынок, на котором тоже стали расти цены.

«Вообще, наши многие внутренние цены формируются от экспортного паритета, по принципу нетбэк, то есть ориентируются на мировые долларовые цены и переводятся в рублевый эквивалент по текущему валютному курсу. А значит, наши цены могут расти даже в условиях стабильного валютного курса, что, собственно, и происходит в октябре-ноябре. Курс рубля даже чуть повышается за счет высокой нефти, а цены повсеместно растут!» — сказал Толкачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что официальная статистика США преуменьшает масштабы роста инфляции.