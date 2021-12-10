Москва, , 17:29 — REGNUM Россия никогда не пойдет на уступки ни в отношении Крыма, ни в отношении Донбасса. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Крымский вопрос для Москвы закрыт», — заявил эксперт.

«Но даже и с Донбассом, на который Россия формально не претендует, история малоподвижная», — отметил Бышок.

«Вполне очевидно, что недавнее публичное принятие лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР в партию «Единая Россия» вряд ли свидетельствует о том, что Москва собирается отказаться от поддержки этих образований», — заключил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил пойти на взаимные уступки двум странам в процессе переговоров, но не конкретизировал, на какие именно.