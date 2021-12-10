Курган, , 15:40 — REGNUM В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло на 10 декабря 922 человека. Об сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сутками ранее число скончавшихся составляло 918 — на четыре человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 10 декабря подтвердили 47 187 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 523 курганца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области жертвами COVID-19 стали ещё пять человек