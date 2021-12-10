Липецк, 10 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Рейтинг инвестиционной активности регионов, составленный деловым журналом «Инвест-Форсайт», возглавила Липецкая область. В ноябре в дайджест вошли 22 публикации из региона. Новость об открытии компанией «Агроном-Сад» производственно-логистического комплекса была отмечена как «Лучшая инвестновость дня». Наибольшее количество баллов приходится на рубрики «Транспорт и связь» и «Промышленность».

Липецкаяобласть.рф Липецкая область возглавила рейтинг инвестиционной активности регионов

"В Липецкой области сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, — отметил глава региона Игорь Артамонов. — Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона».

Администрация Липецкой области создает условия для привлечения инвестиций. В технопарке «Липецк» реализуют три новых проекта. Инвестиционным проектом ООО НПП «Терраватт» предусматривается проведение опытно-конструкторской работы по разработке и внедрению в производство цифровых электрических трансформаторных подстанций, оснащенных универсальными микропроцессорными контроллерами. ООО «СоюзРубин-Втормет» собирается внедрить уникальную схему утилизации медицинских отходов. Объем инвестиций реализации проекта составит 191,5 млн руб. ООО «ИнтерЭкоТехнологии» планирует открыть производство инновационных светильников с функцией очистки воздуха и запуск новой линейки рециркуляторов воздуха для промышленных, коммерческих, социальных и медицинских объектов.

В отрасли «Промышленность» запущено несколько проектов, в том числе с иностранным капиталом. ООО «Ильпеа-сар» (дочерняя компания итальянской Ilpea) с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП) запустит новую роботизированную линию для производства сливных гофрированных шлангов для стиральных машин. Предприятию одобрены займы по флагманской программе ФРП «Проекты развития». Общий бюджет проекта составляет 203,7 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей — в виде займа от Фонда развития промышленности Липецкой области.

Производитель сельскохозяйственной техники и современных решений в сферах обработки почвы, посева и защиты растений — официальное представительство холдинга HORSCH в России — планирует увеличить мощности путём оптимизации производственного процесса и складских площадей. Объем инвестиций составит около 200 тыс. евро. Инвестиции позволят увеличить производительность цеха на 28%.

Также СМИ региона регулярно публикуют сообщения о ходе выполнения национального дорожного проекта. В ноябре в дайджест вошли семь сообщений о вводе в эксплуатации дорожных объектов.