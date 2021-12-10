Бишкек, , 15:35 — REGNUM В 2022 году на обслуживание государственного внешнего долга Киргизии из бюджета придётся потратить 26,6 млрд сомов (около 23,1 млрд рублей). Об этом заявил министр финансов Алмаз Бакетаев на парламентских слушаниях сегодня, 10 декабря.

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По его словам, в 2023 году затраты на эти цели составят уже 34 млрд сомов (более 29,2 млрд рублей), а в 2024 году — достигнут 38,8 млрд сомов (около 33,7 млрд рублей).

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что на выплаты по внутреннему долгу страны в 2022 году планируют направить 12,7 млрд сомов (11 млрд рублей) в 2023 году — 13,5 млрд сомов (более 11,7 млрд рублей), а в 2024 году — 18,8 млрд сомов (свыше 16,3 млрд рублей).

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