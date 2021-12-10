Москва, 10 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Правительство РФ откладывает один из этапов мусорной реформы — это правильно. Более того, власти могли бы пойти на уступки по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Во-первых, в связи с тем, что не удалось достичь компромисса между властью и бизнесом по данному вопросу.

Во-вторых, могла быть пересмотрена концепция данной темы, что потребовало внесения изменений в текст документа.

В-третьих, не исключено, что для введения в действие данной нормы потребуется внести изменения в ряд других действующих документов, но сделать этого не успели, что вынудило власти отложить начало реформы.

Наконец, может быть не готова инфраструктура для полной переработки и утилизации данного вида отходов, что не даст достигнуть поставленные в реформе цели, это могло повлиять на решение о переносе.

С введением документа в действие могут вырасти объёмы переработки различных видов упаковки в стране. В хозяйственный оборот могут вернуться различные ресурсы, некоторые из которых весьма ценные.

Возможно, спрос на различные виды упаковки подтолкнёт их поиск на полигонах отходов и последующую переработку.

В целом, решение вопроса утилизации и переработки различной упаковки, отвечает проводимой в России реформе по обращению с отходами.

Реформа позволит вернуть в экономику ценные ресурсы, положительно скажется на здоровье людей, сохранении природной среды», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, реформа ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, намеченная на начало 2022 года, переносится на несколько месяцев.

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