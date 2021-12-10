Кабул, , 15:43 — REGNUM Взрыв произошёл 10 декабря в западной части столицы Афганистана Кабуле. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Кабул, Афганистан Oxam

По рассказам очевидцев, автомобиль Toyota Town Ace наехал на мину и взлетел на воздух. Это произошло на остановке «Медресе Дашти-Барчи», у минивэна взрывом сорвало крышу.

Находившиеся в машине люди погибли. Других подробностей о произошедшем, а также заявлений от афганских властей пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Кабуле был взорван автомобиль Land Cruiser, принадлежащий группировке «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 7 декабря в городском районе Джой Шир сработало взрывное устройство, заложенное в яму. О пострадавших не сообщалось.

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